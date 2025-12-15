Глава МИД Ирана собирается в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Москву 17 декабря, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«17 декабря министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи посетит Москву с рабочим визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, - отмечается в тексте. - Главы внешнеполитических ведомств намерены подробно обсудить актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес».

Источник: ТАСС