Как наркозависимость изменила заслуженного журналиста Насими Набизаде - ВИДЕО

Заслуженный журналист, ведущий новостного эфира на различных азербайджанских телеканалах Насими Набизаде борется с наркозависимостью.

Два года назад Н.Набизаде дал интервью программе «Qapqara», в котором признался, что является наркозависимым, что стало причиной того, что его карьера на ТВ оказалась разрушена.

Тема наркозависимости заслуженного журналиста Н.Набизаде стала вновь актуальной после серии публикаций в социальных сетях, в которых отмечалось, что от него отвернулись родные и близкие.

Видео с заслуженным журналистом, на котором видно, как его изменила наркозависимость, представил на своей странице в социальной сети Instahram блогер Наиль Кемерли, отметивший, что «все в порядке», и анонсировавший предстоящее интервью с Н.Набизаде.

