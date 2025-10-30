В Баку еще одна территория включена в план сноса: жителям выплатят компенсацию - ВИДЕО

В Баку очередная территория с жилыми домами вошла в план сноса, начинаются соответствующие работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет о нескольких пятиэтажных домах в Низаминском районе столицы, срок эксплуатации которых истек. Жильцы положительно воспринимают решение о сносе старых зданий.

В жилищно-строительном кооперативе (ЖСК) Kursus Nizami, реализующем проект, заявили, что на указанном участке планируется снести пять строений. На месте старых пятиэтажек будут возведены новые шестнадцатиэтажные жилые дома.

Отмечается, что с жителями уже заключены договоры, согласно которым некоторые получат компенсацию, а некоторые будут обеспечены квартирами в новом строящемся комплексе.

Напомним, что в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах столицы также начался очередной этап сноса зданий с истекшим сроком эксплуатации.

