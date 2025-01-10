Хосе Бернардо в реабилитационном центре: Актер борется с наркозависимостью? – ФОТО

В социальных сетях распространилась информация о том, что актер и ведущий Хосе Бернардо является наркозависимым и в данный проходит реабилитацию.

В соцсетях распространились кадры, снятые в одном из расположенных в Баку реабилитационных центров для наркозависимых, в приписке к которым отмечается, что Хосе Бернардо начинает курс реабилитации наркомана.

Отметим, что Хосе Бернардо с апреля прошлого года исчез из поля зрения и социальных сетей, в которые вернулся в начале января – каких-либо заявлений на тему наркозависимости он пока не сделал.

Напомним, что Хосе Бернардо был ведущим новостей на телеканале ANS и актером театра «Планета «Парни из Баку».