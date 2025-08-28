Поставки нефти по «Дружбе» возобновились

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", на который было совершено нападение ВСУ, возобновлены.

Об этом сообщила венгерская компания MOL, получающая сырье по этой магистрали для своих нефтеперерабатывающих предприятий.

"Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию сегодня возобновились", - отметила MOL в кратком сообщении, распространенном в Будапеште. Компания не уточнила, в каком объеме возобновлены поставки.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что подача сырья по "Дружбе" будет восстановлена 28 августа в ограниченном объеме.

Источник: ТАСС