Пашинян: Кочарян и Саргсян уже давно нам не конкуренты

Необходимо прекратить обсуждать деятельность прежних властей Армении.

Как передают армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

«Я действительно считаю, что нужно прекратить говорить о прежних властях, поскольку говорить не о чем? Что мы не сказали еще? Пакет по карабахскому вопросу, который мы опубликовали, как раз и говорит о том, что говорить вообще не о чем», - сказал Пашинян.

Однако, по словам премьера, власть периодически поддается провокациям.

«Мы приходим и часами говорим: Роберт Кочарян, Серж Саргсян… По-моему, они уже не конкуренты. Они уже давно нам не конкуренты», - подчеркнул премьер-министр.