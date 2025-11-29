 В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:00 - Сегодня
В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Танкер VİRAT загорелся в Черном море у берегов Турции.

Об этом сообщили в Главном управлении судоходства страны.

В ведомстве указали, что танкер передал информацию о получении удара приблизительно в 35 морских милях от берега, после чего в район были немедленно направлены спасатели и одно судно.

Состояние находящихся на танкере 20 человек удовлетворительное, обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в управлении.

Ранее стало известно, что в проливе Босфор на танкере Kairos произошел взрыв с последующим пожаром. Находившиеся на борту 25 человек были эвакуированы.

22:00

анкер Kairos, следовавший в российский порт Новороссийск в Черном море, предположительно подвергся внешнему воздействию, в результате чего на борту возник пожар.

Как сообщает Habertürk, об этом заявило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным ведомства, на судне находятся 25 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется операция по эвакуации моряков.

Предварительно предполагается, что танкер мог натолкнуться на мину, что создает риск затопления судна.

20:40

В машинном отделении нефтяного танкера Kairos в Чёрном море произошёл взрыв, вызвавший пожар.

Как сообщает турецкое судоходное агентство Tribeca и агентство Bloomberg, инцидент случился примерно в 80 километрах к северу от пролива Босфор.

По данным Tribeca, возможной причиной взрыва могла стать мина, однако эта информация пока не подтверждена.

Танкер, на котором произошёл инцидент, зарегистрирован под флагом Гамбии. В момент происшествия судно было пустым, без груза. Существуют опасения, что из-за полученных повреждений судно длиной около 276,7 метров может затонуть. Для оказания помощи к месту происшествия направлены буксиры и суда береговой охраны.

По информации Bloomberg, ранее Kairos перевозил российскую нефть марки Urals из порта Новороссийск в индийский Парадип. По данным сервисов отслеживания судов, в момент инцидента танкер следовал в российский порт для очередной погрузки.

Поделиться:
1243

Актуально

Политика

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и ...

В мире

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Общество

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Зарецка и Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате

В Раде назвали возможного преемника Ермака

Германия утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Эрдоган обсудит с Путиным возобновление работы зернового коридора

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

В Стамбуле выставлен на продажу один из самых дорогих особняков Турции - ФОТО

Последние новости

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

Зарецка и Гурбанлы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по карате

28 / 11 / 2025, 23:40

В Раде назвали возможного преемника Ермака

28 / 11 / 2025, 23:20

Германия утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

28 / 11 / 2025, 23:00

На российской военной базе прогремел мощный взрыв

28 / 11 / 2025, 22:40

Скандал на «Space TV»: гости программы обменялись оскорблениями - ВИДЕО

28 / 11 / 2025, 22:20

Human Rights Watch внесли в перечень нежелательных организаций в РФ

28 / 11 / 2025, 21:43

Торговые центры в РФ решили превратить в склады из-за недостатка арендаторов

28 / 11 / 2025, 21:20

Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

28 / 11 / 2025, 21:00

Представители Армении и Турции обсудили на границе восстановление ж/д Карс-Гюмри - ФОТО

28 / 11 / 2025, 20:20

Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

28 / 11 / 2025, 20:10

Зеленский назвал лиц, которые будут представлять Украину на переговорах с США

28 / 11 / 2025, 19:55

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

28 / 11 / 2025, 19:45

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

28 / 11 / 2025, 19:35

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и безопасности госграницы - ФОТО

28 / 11 / 2025, 19:30

Известный турецкий футбольный комментатор подарил Гурбанову футболку с автографами сборной Турции

28 / 11 / 2025, 19:20

В ANAMA состоялась встреча с послом Египта в Азербайджане - ФОТО

28 / 11 / 2025, 18:47

В Бейлагане убили ростовщицу

28 / 11 / 2025, 18:30

В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация

28 / 11 / 2025, 18:15

Пожар на территории с бытовыми отходами в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

28 / 11 / 2025, 18:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30