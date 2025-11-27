 Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян | 1news.az | Новости
Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

First News Media23:20 - 27 / 11 / 2025
Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Президент России Владимир Путин заявил в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич о необходимости сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы. Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», — сказал глава государства.

