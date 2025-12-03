 Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б» | 1news.az | Новости
Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

First News Media23:40 - 03 / 12 / 2025
Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

НАТО не имеет плана "Б" на тот случай, если переговоры о прекращении войны в Украине завершатся провалом, а США откажутся поставлять оружие. В вероятность такого сценария НАТО не верит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Отвечая на вопрос относительно того, есть ли у НАТО план на случай, если переговоры Украины и РФ провалятся, а США перестанут поставлять оружие Киеву даже за деньги, Рютте сказал, что такой сценарий невозможен.

"США очень последовательно поддерживают Украину, как и все союзники по НАТО. США заявили нам, что они хотят поставлять Украине необходимое оружие, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы активизируются, когда дело дойдет до оплаты", - отметил он.

По словам Рютте, речь идет об инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая позволяет Украине получать необходимое оружие из США за деньги союзников. По этой программе поставляются системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также много другого вооружения.

"И это большая программа, которая началась в июле. Я думаю, что до конца года в Украину будут доставлены эти критически важные материалы на сумму в 5 миллиардов", - отметил генеральный секретарь НАТО.

