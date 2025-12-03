В России начали штрафовать за никнеймы в мессенджерах

В России несколько человек получили штрафы за никнеймы в мессенджерах.

Как сообщает Baza, 18‑летнего жителя Бурятии оштрафовали решением суда на 1000 рублей (≈ 11 USD) за ник в Telegram «auezinvoram»который полиция сочла производным от «Арестантского уголовного единства». После проверки подростка пригласили для объяснений. Однако никаие доводы не повлияли на итог.

Ещё один случай произошёл в Тюмени: 18‑летний молодой человек использовал эмодзи «воровской звезды» в нике Telegram. Суд расценил это как публичную демонстрацию символики и также назначил штраф в 1000 рублей (около 11 USD).

Кроме того, в Карелии Медвежьегорский районный суд рассмотрел дело 45‑летнего заключённого Дмитрия Е., который рисовал «воровские звёзды» и показывал их другим. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП и оштрафовали на 1000 рублей (около 11 USD).