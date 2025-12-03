 Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности | 1news.az | Новости
Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности

First News Media22:05 - Сегодня
Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности

Интервью Васифа Гурбанзаде, главы отдела книжной индустрии Министерства культуры Азербайджана, опубликованное на сайте информагентства APA 3 декабря 2025 года, — это по-настоящему интересный и откровенный взгляд на состояние азербайджанской литературы.

В эпоху, когда чиновники часто избегают прямых ответов, Васиф Гурбанзаде не стесняется называть вещи своими именами: от проблем с качеством изданий до низкой читаемости в регионах.

Это не сухой отчёт, а живой диалог, который раскрывает реальные усилия государства по поддержке книгопечатания и заставляет задуматься о будущем культуры.

Заголовок с провокационной фразой о «безработных и праздных», которые якобы затопят рынок книгами, если «раздать» всем гранты, сразу задевает за живое, но за ним скрывается много конструктивного.

Прежде всего, стоит отметить позитивные шаги министерства, которые В.Гурбанзаде подробно описывает в интервью.

За 2023–2025 годы на закупку книг было потрачено свыше 1,5 миллиона манат — это реальные инвестиции в авторов и издателей. Экспертная комиссия оценивает рукописи, отсеивая слабые работы, а планы по созданию национальной литературной премии по образцу «Букера» звучат вдохновляюще. В мире такие награды не только мотивируют писателей, но и стимулируют рынок: продажи растут, интерес к чтению оживает.

К тому же, министерство активно продвигает азербайджанскую литературу за рубежом — через участие в книжных ярмарках в Стамбуле, Ташкенте и даже в США, а также переводы классиков вроде Низами и Физули.

По словам Гурбанзаде, за последние два года за счет государства на зарубежных выставках были представлены около 40 наших издателей и 30 писателей.

«Разве это не создание условий для развития издательского дела и литературы? Например, у нас были издатели, которые до сих пор не видели крупных международных выставок, и писатели, не осведомлённые о таких масштабных книжных событиях в мире. На зарубежных выставках издатели могут демонстрировать свои книги, продвигать себя, заключать контракты с зарубежными партнёрами и расширять свои связи. Мы обеспечиваем их билетами, транспортом, питанием, гостиницей — причём каждому предоставляется отдельная комната. Министерство культуры создаёт для них все эти условия» , - отмечает он.

Это не бюрократические обещания, а конкретные действия: поездки для издателей и писателей, закупки для библиотек. В стране, где сельские библиотеки часто неэффективны, такие инициативы — шаг к тому, чтобы чтение стало доступным для всех, а не только для бакинской элиты.

Гурбанзаде также реалистично говорит о вызовах: низкий спрос в регионах, отсутствие «звёзд» среди современных авторов, проблемы с редактированием.

Его аргумент о «самых дешёвых книгах в мире» (с предложением проверить самим) по всей видимости призван подчеркнуть , что цены в Азербайджане конкурентны по сравнению с глобальным рынком, учитывая инфляцию и импорт бумаги.

«Если вы проведёте исследование как в близлежащих странах, так и в Европе, увидите, что цены на книги в Азербайджане действительно низкие. В Азербайджане издателю остаётся очень малая прибыль. Поэтому издатели сегодня часто жалуются. На самом деле их работа в каком-то смысле является нравственным трудом. Наличие издательств для нас очень важно. Я поддерживаю их. Но то, что издатели непременно рассчитывают на полную поддержку со стороны государства, - это не совсем нормально. Потому что сама эта сфера тоже является бизнес-субъектом» , - говорит Гурбанзаде.

Это интервью — пример честного подхода, который может вдохновить на диалог между государством, авторами и читателями.

Однако за прагматизмом проглядывает и… тревожный снобизм.

Фраза о «безработных и праздных», которые начнут «писать книги» при всеобщей поддержке, как в Швеции, звучит по меньшей мере элитарно.

Так, по его словам, если мы сегодня скажем, что любой, кто хочет писать как в Швеции, пусть пишет, если есть инициатива, государство его поддержит, - тогда в Азербайджане все безработные бросятся заниматься написанием книг.

«Мы ещё даже ничего не объявили, а уже сегодня не можем остановить поток никому не нужных авторов, романов, стихов, повестей и рассказов. Сейчас люди, не обладающие писательскими способностями, не хотят покидать сцену. Они хотят, чтобы их произведения переводили, издавали» , - отмечает Гурбанзаде.

Заметим, литература — не закрытый клуб для «серьёзных» талантов, а пространство, где гении часто рождаются из неожиданных мест: из нищеты, «праздности» или регионов.

Вместо страха перед обилием, министерство могло бы активнее инвестировать в образование: мастер-классы, онлайн-курсы по письму, чтобы качество росло органично, через рынок и читателей, а не только через жёсткую цензуру комиссии.

Ещё один момент для размышлений — цены на книги.

Хотя Гурбанзаде прав в глобальном сравнении, для азербайджанских регионов 10–20 манат — ощутимая сумма.

Здесь стоит пойти дальше: возможно подумать о субсидировании тиражей для школ, развитии цифровых изданий или введении льгот для издателей. Это сделало бы чтение нормой, а не роскошью.

В целом, интервью Гурбанзаде — ценный вклад в дискуссию о литературе. Оно показывает, что государство на правильном пути, но чтобы расцвести, азербайджанская литература нуждается в большей вере в новичков — а вдруг среди них следующий Низами?

Румата Э.

Статья отражает точку зрения автора

