 Между Азербайджаном и Венгрией обсуждено сотрудничество в сфере военной медицины - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Между Азербайджаном и Венгрией обсуждено сотрудничество в сфере военной медицины - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Между Азербайджаном и Венгрией обсуждено сотрудничество в сфере военной медицины - ФОТО

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества на этот год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Вооруженными силами Венгрии, в Баку состоялась встреча специалистов по военной медицине обеих стран.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении Министерства обороны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в Азербайджанской армии, успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей. Особо подчеркивалось, что в Главном клиническом госпитале созданы все условия для обследования и лечения военнослужащих, а высококвалифицированный медицинский персонал выполняет свою работу с большим энтузиазмом.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере военной медицины и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в области военной медицины, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.

После встречи венгерская делегация посетила Главный клинический госпиталь Министерства обороны и другие военные медицинские учреждения, где ознакомилась с созданными условиями.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

