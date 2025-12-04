В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

Врач из американского штата Мичиган был приговорен к тюремному заключению сроком от 35 до 60 лет за сексуальное насилие и тайное наблюдение за пациентами.

Об этом сообщил журнал People.

По его данным, в 2024 году в отношении 42-летнего Умайра Эджаза возбудили уголовное дело после того, как его супруга передала полиции материалы скрытой видеосъемки, на которой были запечатлены она сама, их дети и другие родственницы.

В ходе расследования было установлено, что врач также размещал скрытые камеры в больничных палатах, тем самым нарушая закон о неприкосновенности частной жизни пациентов и злоупотребляя своим врачебным положением.

Отмечается, что помимо вышеперечисленных обвинений, несколько пациенток Эджаза подали иски в суд, утверждая, что тот совершил над ними насильственные действия в больнице.

"Я приветствую решение судьи Андерсона о вынесении приговора и усилия прокурора по привлечению этого больного человека к полной ответственности", - приводит журнал слова шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

Журнал подчеркивает, что на данный момент расследования по делу Эджаза все еще продолжаются.