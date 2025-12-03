 Великобритания официально признала криптовалюту собственностью | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

First News Media21:20 - Сегодня
Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

В Великобритании окончательно утвердили закон, признающий криптоактивы, включая стейблкоины, биткоин и невзаимозаменяемые токены (NFT), отдельной категорией имущества.

Согласно Coindesk, документ получил «Королевское согласие», что является последним шагом в его принятии после одобрения парламентом.

Ранее в Великобритании криптовалюта признавалась собственностью лишь в отдельных случаях из-за того, что имущество в государстве делилось на две категории: физические объекты (например, недвижимость) и нематериальные (например, право на исполнение договора).

Теперь появилась третья категория — цифровые активы, куда вошли криптовалюты, токены и NFT. Это предоставляет четкие правовые рамки для определения прав собственности, восстановления активов в случаях мошенничества или кражи, а также включения цифровых активов в процедуры банкротства и наследования.

Поделиться:
234

Актуально

Точка зрения

Армения раскрыла архивы - и невольно доказала то, о чем Азербайджан говорил ...

Мнение

Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности

Общество

Мужчина, подорвавшийся на мине в Агдере, находится в тяжёлом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Как защитить азербайджанских детей в Интернете: Мнение техноблогера и опыт ...

В мире

Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

В России начали штрафовать за никнеймы в мессенджерах

НАТО официально ликвидировало Совет Россия–НАТО

Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Рютте: Если США прекратят поставки оружия, у НАТО нет «Плана Б»

Сегодня, 23:40

Пациент Абшеронской больницы погиб, упав с 3-го этажа

Сегодня, 23:20

В ресторане Green Garden в Баку произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 23:12

В России начали штрафовать за никнеймы в мессенджерах

Сегодня, 23:00

В Бакинском метрополитене ответили на заявление Нармин Салмановой - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:40

НАТО официально ликвидировало Совет Россия–НАТО

Сегодня, 22:20

Господдержка литературы в Азербайджане: Прагматизм с привкусом элитарности

Сегодня, 22:05

Азербайджан представлен на международных мероприятиях по ветроэнергетике в Китае

Сегодня, 21:40

Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

Сегодня, 21:20

В России заблокировали игровую платформу Roblox

Сегодня, 21:00

Между Азербайджаном и Венгрией обсуждено сотрудничество в сфере военной медицины - ФОТО

Сегодня, 20:40

Пашинян: Кочарян и Саргсян уже давно нам не конкуренты

Сегодня, 20:20

Мужчина, подорвавшийся на мине в Агдере, находится в тяжёлом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Сегодня, 19:45

Новый генконсул Азербайджана в Тебризе приступил к дипломатической миссии

Сегодня, 19:30

В Азербайджане снижены требования к росту для водолазов и акванавтов

Сегодня, 19:15

Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

Сегодня, 19:00

Как защитить азербайджанских детей в Интернете: Мнение техноблогера и опыт мировых стран

Сегодня, 18:45

Путешествие в историю и культуру Шеки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Путин обсудил с Уиткоффом членство Украины в НАТО

Сегодня, 18:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30