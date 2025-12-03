Великобритания официально признала криптовалюту собственностью

В Великобритании окончательно утвердили закон, признающий криптоактивы, включая стейблкоины, биткоин и невзаимозаменяемые токены (NFT), отдельной категорией имущества.

Согласно Coindesk, документ получил «Королевское согласие», что является последним шагом в его принятии после одобрения парламентом.

Ранее в Великобритании криптовалюта признавалась собственностью лишь в отдельных случаях из-за того, что имущество в государстве делилось на две категории: физические объекты (например, недвижимость) и нематериальные (например, право на исполнение договора).

Теперь появилась третья категория — цифровые активы, куда вошли криптовалюты, токены и NFT. Это предоставляет четкие правовые рамки для определения прав собственности, восстановления активов в случаях мошенничества или кражи, а также включения цифровых активов в процедуры банкротства и наследования.