Специальная скидка всем студентам страны в McDonald’s в рамках проекта TələbəPlus - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan объявил о запуске специальной скидки для студентов всех вузов страны.

Инициатива реализуется в рамках проекта “Tələbə Plus” на основе ранее подписанного меморандума о сотрудничестве с Фондом развития образования. Документ был подписан генеральным директором McDonald’s Azərbaycan Оскаром Богопольским и председателем правления Фонда Эльнуром Насибовым.

В соответствии с достигнутыми договорённостями, во всех ресторанах McDonald’s будет действовать скидка в размере 5% для обладателей студенческой карты “Tələbə plus”. Эта карта охватывает студентов вузов по всей стране, совмещает функции студенческого удостоверения и банковской карты и предоставляет ряд дополнительных преимуществ при оплате товаров и услуг. На первом этапе проект охватывает более 190 000 студентов, и их количество продолжает расти.

Поддержка обучения и развития является одним из ключевых направлений социальной политики McDonald’s Azərbaycan. Компания реализует целый ряд значимых проектов: стипендиальную программу для студентов Карабахского университета, помощь в оплате обучения студентам с ограниченными возможностями в UNEC, поддержку школьных олимпиад, а также инициативы в поддержку детей шехидов. Эти усилия отражают стремление McDonald’s Azərbaycan вносить устойчивый вклад в формирование будущих поколений и создание равных возможностей.

Компания рассматривает инвестиции в образование и благополучие молодежи как неотъемлемую часть своей долгосрочной стратегии корпоративной социальной ответственности.