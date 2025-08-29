В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

ОАО «Бакинский метрополитен», входящее в состав компаний AZCON Holding, с целью повышения удовлетворённости пассажиров и улучшения качества обслуживания расширило подвижной состав, доставив в Баку ещё четыре поезда нового поколения - всего 20 вагонов.

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам сообщил советник председателя ОАО «Бакинский метрополитен» Эмиль Ахмедов, отметивший, что поезда четвёртого поколения предназначены для замены вагонов, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году.

«Новые поезда разработаны с учётом сложного рельефа метрополитена и климатических условий столицы на базе самых современных технологий. Комплектование и сборка вагонов осуществляется на электрическом депо «Ходжасан», при этом устанавливается оборудование, обеспечивающее управление, безопасность и комфорт пассажиров. На завершающем этапе после регулировки и тестирования вагоны вводятся в эксплуатацию. На новом этапе собранные поезда проходят работы по регулировке, тестированию и подготовке к выходу на линии в соответствии с нормативами» - отмечает Э.Ахмедов, добавляя, что до конца этого года в Бакинский метрополитен будет доставлено ещё 10 вагонов (два поезда).

«Эти вагоны также будут собраны, протестированы и введены в эксплуатацию. Таким образом, к концу 2025 года количество вагонов нового поколения достигнет 180 (36 составов). Напомню, что в соответствии с Государственной программой «Совершенствование транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы», утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предусмотрено приобретение ещё 299 вагонов нового поколения для их ввода на линии метрополитена. В настоящее время планомерно ведутся работы в этом направлении» - отмечает Э.Ахмедов.

По словам Э.Ахмедова, в настоящее время на линиях Бакинского метрополитена эксплуатируется 66 составов (347 вагонов), из которых 150 составляют вагоны нового поколения - вагоны, срок эксплуатации которых истёк, заранее планируется заменять новыми.

Гафар Агаев