 В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

First News Media15:05 - Сегодня
В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

ОАО «Бакинский метрополитен», входящее в состав компаний AZCON Holding, с целью повышения удовлетворённости пассажиров и улучшения качества обслуживания расширило подвижной состав, доставив в Баку ещё четыре поезда нового поколения - всего 20 вагонов.

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам сообщил советник председателя ОАО «Бакинский метрополитен» Эмиль Ахмедов, отметивший, что поезда четвёртого поколения предназначены для замены вагонов, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году.

«Новые поезда разработаны с учётом сложного рельефа метрополитена и климатических условий столицы на базе самых современных технологий. Комплектование и сборка вагонов осуществляется на электрическом депо «Ходжасан», при этом устанавливается оборудование, обеспечивающее управление, безопасность и комфорт пассажиров. На завершающем этапе после регулировки и тестирования вагоны вводятся в эксплуатацию. На новом этапе собранные поезда проходят работы по регулировке, тестированию и подготовке к выходу на линии в соответствии с нормативами» - отмечает Э.Ахмедов, добавляя, что до конца этого года в Бакинский метрополитен будет доставлено ещё 10 вагонов (два поезда).

«Эти вагоны также будут собраны, протестированы и введены в эксплуатацию. Таким образом, к концу 2025 года количество вагонов нового поколения достигнет 180 (36 составов). Напомню, что в соответствии с Государственной программой «Совершенствование транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы», утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предусмотрено приобретение ещё 299 вагонов нового поколения для их ввода на линии метрополитена. В настоящее время планомерно ведутся работы в этом направлении» - отмечает Э.Ахмедов.

По словам Э.Ахмедова, в настоящее время на линиях Бакинского метрополитена эксплуатируется 66 составов (347 вагонов), из которых 150 составляют вагоны нового поколения - вагоны, срок эксплуатации которых истёк, заранее планируется заменять новыми.

Гафар Агаев

Поделиться:
672

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Общество

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Общество

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении ...

Точка зрения

ОТГ: От консультативного совета к глобальному игроку

Общество

Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

На одном из центральных проспектов Баку столкнулись автомобили - ВИДЕО

ITV отмечает 20-летие - ВИДЕО

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

В Баку мопедист избил водителя посреди дороги - ВИДЕО

В Баку приостановили деятельность предприятия по производству воды

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале «mygov»

Последние новости

Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

Сегодня, 16:10

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Сегодня, 15:52

На одном из центральных проспектов Баку столкнулись автомобили - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Армения обнародовала меморандумы с США, в том числе по Зангезурскому коридору

Сегодня, 15:32

ITV отмечает 20-летие - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Ярдымлы задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

Сегодня, 15:20

Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

Сегодня, 15:15

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Сегодня, 15:05

ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

Сегодня, 15:00

В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

Сегодня, 14:50

Трамп сократит иностранную помощь еще на $5 млрд

Сегодня, 14:35

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Сегодня, 14:25

Премьер-министра Таиланда отстранили с должности

Сегодня, 14:02

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

Сегодня, 13:50

Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»

Сегодня, 13:35

Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день - ФОТО

Сегодня, 13:25

Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону

Сегодня, 13:15

Умер композитор Родион Щедрин

Сегодня, 13:06

Четырехлетняя девочка погибла, упав со второго этажа «ASAN xidmət»

Сегодня, 12:50

Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

Сегодня, 12:40
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05