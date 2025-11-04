«Я прошу лишь спасти мою дочь»: отец малышки Аян, страдающей от опухоли мозга и гидроцефалии

В редакцию 1news.az обратился Рамиль Асадов, отчаянно борющийся за жизнь своей маленькой дочери Аян.

Девочке нет еще и года, но на её долю выпали тяжёлые испытания.

По словам отца, Аян родилась 18 февраля 2025 года в больнице Baku Medical Plaza (VIP). Роды прошли благополучно, и врачи уверяли родителей, что ребёнок абсолютно здоров. Однако уже через два с половиной месяца родители заметили тревожные симптомы - отсутствие зрительного контакта и частое опускание глаз.

«Мы сразу обратились к невропатологу и сделали нейросонографию головы. С подозрением на опухоль головного мозга нас направили на МРТ, где радиолог Парвиз Гулиев поставил страшный диагноз - опухоль головного мозга и гидроцефалия», - рассказывает Р.Асадов с болью в сердце.

После того, как в Баку врачи не смогли помочь, семья вынуждена была отправиться в Санкт-Петербург.

Там маленькая Аян перенесла пять тяжелейших операций - три дренажа и два шунтирования, а также биопсию опухоли. Однако врачи признали новообразование неоперабельным: опухоль расположена в центре мозга и окружена жизненно важными нервами.

«Мы прошли семь курсов химиотерапии, но, к сожалению, лечение не дало результата. Опухоль продолжает расти, появились новые очаги в поясничной области. Сейчас Аян не получает никакой терапии. Мы ведём переговоры с клиниками в Москве и Турции, но необходимый препарат - Odjemda - стоит огромных денег, и мы не в силах оплатить его самостоятельно», - говорит убитый горем отец.

Чтобы начать лечение, семье необходимо собрать 36 000$.

Семья Асадовых обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи: любая поддержка, даже самая небольшая, может дать шанс маленькой Аян на жизнь.

Номер банковской карты: 4169 7388 4467 0160

Телефон для связи: +994 50 441 11 12

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!