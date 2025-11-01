 Россия выделила 280 бюджетных мест для азербайджанских студентов | 1news.az | Новости
Общество

Россия выделила 280 бюджетных мест для азербайджанских студентов

First News Media13:13 - Сегодня
Правительство России выделило 280 бюджетных мест для обучения в российских вузах граждан Азербайджана на 2026/2027 учебный год.

Как передает 1news.az, об этом сообщило посольства РФ в Азербайджане в соцсетях.

"В рамках первого этапа квотной кампании правительства РФ на 2026/2027 учебный год продолжается регистрация кандидатов на бесплатное обучение в образовательных организациях высшего образования России <...> В этом году абитуриентам из Азербайджана предоставлено 280 бюджетных мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, для подачи заявки кандидат должен зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com до 15 декабря 2025 года и прикрепить все необходимые документы.

