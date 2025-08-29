 МККК закроет офис в Горисе | 1news.az | Новости
МККК закроет офис в Горисе

First News Media16:30 - Сегодня
Офис Международного комитета Красного Креста в Армении прекратит работу до конца года.

Об этом в беседе с журналистами в Горисе сообщила глава представительства МККК Дафне Маре.

Она отметила, что напряженность в регионе сегодня значительно снизилась, и признаков ее обострения пока нет.

В то же время мировая ситуация с финансированием гуманитарных программ осложнилась, и организации приходится подстраиваться под новые условия.

"В любом случае мы не покидаем страну. Мы продолжаем оставаться достаточно активными в регионе, в частности в приграничных областях, и будем работать дальше", — подчеркнула Маре.

Она отметила, что Армения — небольшая страна, поэтому возможность вести проекты в приграничных районах из офиса в Ереване сохранится. МККК продолжит реализацию программ в разных регионах, адаптируя их к актуальным потребностям.

