Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пассажирский поезд, который отправился из Баку в Агдам в 07:10, прибыл в пункт назначения.

Это был первый рейс поезда по маршруту Баку-Агдам после 32-летнего перерыва.

С сегодняшнего дня пассажиры смогут добираться поездом и до этого города на освобожденных территориях.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на этом рейсе обслуживает пассажиров современными поездами FLIRT производства швейцарской компании Stadler.

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:10 и прибывать в Агдам в 11:53. Обратно поезд отправится из Агдама в 18:20 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями Баку, Бинагади, Учары, Ляки, Евлах, Барда, Кёчарли, Тязякянд и Агдам. Предусмотрены возможности путешествия в классах «стандарт», «стандарт+», «бизнес» и «первый».

Минимальная стоимость билета из Баку до станций Барда и Кёчарли, а также остановки Тязякянд составляет 12 манатов, до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса - 12,80 манатов. В пути пассажиры смогут бесплатно пользоваться услугой Wi-Fi.

Для организации комфортных поездок поездом на освобожденные территории при покупке билетов на маршрут Баку–Агдам–Баку на портале будет автоматически предоставляться разрешение.

Следует отметить, что до оккупации пассажирские перевозки из Баку в Агдам осуществлялись по маршруту Баку–Ханкенди–Баку спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда путь длиной 371 км преодолевался за 8,5 часов.

Источник: Report

10:40

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запустило пассажирские рейсы в Агдам.

Запущенные впервые регулярные железнодорожные рейсы в Агдам осуществляются на современных поездах. Билеты были выставлены на продажу за несколько дней заранее.

Поезда будут отправляться из Баку в Агдам и в обратном направлении по субботам.

Источник: АЗЕРТАДЖ