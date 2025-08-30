 Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:40 - Сегодня
Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пассажирский поезд, который отправился из Баку в Агдам в 07:10, прибыл в пункт назначения.

Это был первый рейс поезда по маршруту Баку-Агдам после 32-летнего перерыва.

С сегодняшнего дня пассажиры смогут добираться поездом и до этого города на освобожденных территориях.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на этом рейсе обслуживает пассажиров современными поездами FLIRT производства швейцарской компании Stadler.

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:10 и прибывать в Агдам в 11:53. Обратно поезд отправится из Агдама в 18:20 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями Баку, Бинагади, Учары, Ляки, Евлах, Барда, Кёчарли, Тязякянд и Агдам. Предусмотрены возможности путешествия в классах «стандарт», «стандарт+», «бизнес» и «первый».

Минимальная стоимость билета из Баку до станций Барда и Кёчарли, а также остановки Тязякянд составляет 12 манатов, до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса - 12,80 манатов. В пути пассажиры смогут бесплатно пользоваться услугой Wi-Fi.

Для организации комфортных поездок поездом на освобожденные территории при покупке билетов на маршрут Баку–Агдам–Баку на портале будет автоматически предоставляться разрешение.

Следует отметить, что до оккупации пассажирские перевозки из Баку в Агдам осуществлялись по маршруту Баку–Ханкенди–Баку спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда путь длиной 371 км преодолевался за 8,5 часов.

Источник: Report

10:40

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запустило пассажирские рейсы в Агдам.

Запущенные впервые регулярные железнодорожные рейсы в Агдам осуществляются на современных поездах. Билеты были выставлены на продажу за несколько дней заранее.

Поезда будут отправляться из Баку в Агдам и в обратном направлении по субботам.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
1211

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты?

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку мопедист избил водителя посреди дороги - ВИДЕО

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

Последние новости

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Сегодня, 14:50

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Сегодня, 14:40

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Сегодня, 14:30

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Сегодня, 14:20

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Сегодня, 14:10

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Сегодня, 13:50

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Сегодня, 13:40

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Сегодня, 13:30

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Сегодня, 13:20

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Сегодня, 13:10

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Сегодня, 13:00

США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

Сегодня, 12:50

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Скорость обращения маната в июле выросла

Сегодня, 12:30

МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана

Сегодня, 12:20

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Сегодня, 12:10

Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Сегодня, 12:00

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Сегодня, 11:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05