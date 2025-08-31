Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co - ФОТО
31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co Се И.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и компанией.
Были обсуждены вопросы, связанные с созданием в ближайшее время в Свободной экономической зоне Алят предприятия по производству солнечных панелей, отвечающего самым современным технологическим стандартам. Было подчеркнуто, что большую часть продукции, которая будет производиться на этом предприятии , планируется экспортировать на мировые рынки.
Отметив, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат, Се И сказал, что решение об инвестировании в Азербайджан принято с учетом стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем.