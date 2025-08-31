В Египте закрылось посольство Британии

Посольство Великобритании в Каире временно закрылось из-за того, что власти Египта отозвали охранников диппредставительства.

Об этом британская дипмиссия сообщила в своем Facebook.

«В воскресенье, 31 августа, египетские власти решили отозвать силы безопасности, охранявшие основное здание британского посольства в Каире. На фоне этого было решено закрыть здание посольства до тех пор, пока ситуация не изменится», — сказано в сообщении.

Власти Египта пока не комментировали инцидент.

Источник: Gazeta.Ru