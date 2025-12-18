В Гусаре задержан подозреваемый в жестоком убийстве бывшей жены

В Гусаре убита женщина, в качестве подозреваемого задержан её бывший муж.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, утром 16 декабря в одном из домов села Хиль Гусарского района было обнаружено тело 32-й местной жительницы Дианы Таибовой с признаками насильственной смерти.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что её бывший муж, 35-летний житель села Асиф Таибов, в ходе конфликта задушил женщину и нанес ей смертельное ранение колюще-режущим предметом в область горла. Подозреваемый задержан.

По факту проводится расследование.