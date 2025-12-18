Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо эмиру Катара Шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

В письме говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.

Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на общих религиозно-культурных ценностях, братстве и исламской солидарности.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений, построенных на взаимном доверии и поддержке, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Катара – постоянного мира, спокойствия и процветания».