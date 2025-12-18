В ASCO отреагировали на сообщения о сокращении штата на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат»

Сообщаем, что в последние годы ряд судов был выведен из эксплуатации в связи с истечением срока их полезного использования и отсутствием спроса со стороны заказчиков.

Согласно результатам регулярной оценки, ожидается, что количество судов на балансе снизится по сравнению с предыдущими годами из-за списания устаревших единиц. Объем ремонтных работ, необходимых для поддержания оптимального состава флота, обуславливает необходимость оптимизации и судоремонтных заводов, входящих в структуру ASCO.

В то же время наличие в стране трех государственных судоремонтных и судостроительных заводов, основным заказчиком которых является ASCO, требует рассмотрения вопроса оптимизации услуг по ремонту судов через призму деятельности всех трех предприятий. В связи с этим был проведен анализ долгосрочной потребности в ремонте судов и оценены возможности по её удовлетворению. Результаты анализа показали, что для покрытия существующих потребностей достаточно мощностей двух заводов.

Как сообщили 1news.az в ASCO, в последние годы в судоремонтно-судостроительный завод «Зых» были вложены значительные инвестиции для улучшения технического состояния и модернизации производства, в то время как СРЗ «Биби-Эйбат» требует дополнительных капиталовложений. Учитывая это, а также наличие в стране такого современного предприятия, как Бакинский судостроительный завод (БСЗ), способного обеспечить ремонтные и строительные работы, перенос (релокация) ремонтного портфеля СРЗ «Биби-Эйбат» на БСЗ был определен как оптимальное решение.

Разумеется, в ходе данного процесса будут полностью соблюдены права сотрудников завода и сохранены их рабочие места; для персонала создадут соответствующие условия. В связи с этим руководство ASCO уже провело встречу с коллективом, выслушало их опасения и довело до сведения работников, что в ходе данного процесса ни один сотрудник не попадет под сокращение, а каждый шаг будет осуществляться прозрачно.