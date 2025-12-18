 Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов | 1news.az | Новости
First News Media11:47 - Сегодня
В соответствии с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией 18 декабря начнётся экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Cогласно договорённости, достигнутой на встрече 28 ноября в городе Габала между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном, сегодня будет отправлено 22 вагона бензина марки АИ-95, произведённого SOCAR.

Отметим, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, и бензин будет реализовываться по ценам, соответствующим международным рыночным.

В заявлении, распространённом 8 декабря Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, сообщается, что 5 декабря от партнёров Тбилиси был получен запрос на осуществление разового транзита топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии: «По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинским железным дорогам было поручено незамедлительно на разовой основе осуществить бесплатную перевозку грузов железнодорожным транспортом».

Это наглядно демонстрирует, что мирная повестка носит не только декларативный характер, но и реализуется на практике.

Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению отражает концепцию экономических дивидендов мирного процесса и является важным шагом в направлении формирования экономико-торговых связей между двумя странами. Это также будет способствовать развитию экономико-торговых отношений в регионе и расширению связей между странами региона в будущем.

