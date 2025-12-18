Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ»
Жанр - фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения (США)
Режиссер - Джеймс Кэмерон
В главных ролях: Кейт Уинслет, Стивен Лэнг, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Иди Фалько, Сигурни Уивер, Джованни Рибизи, Уна Чаплин
Рейтинги: Кинопоиск – 8,3/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 70%
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.
«BUGÜN GÜZEL»
Жанр – драма, комедия (Турция)
Режиссер – Мали Эргин
В главных ролях: Огузхан Коч, Айча Айшин Туран, Ибрагим Селим
Рейтинги: IMDb – 7,4/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: Это история о том, как любовь, дружба и радость помогают преодолеть как горькие, так и сладкие реалии жизни.
