 Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ»

Жанр - фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения (США)

Режиссер - Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Кейт Уинслет, Стивен Лэнг, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Иди Фалько, Сигурни Уивер, Джованни Рибизи, Уна Чаплин

Рейтинги: Кинопоиск – 8,3/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 70%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

«BUGÜN GÜZEL»

Жанр – драма, комедия (Турция)

Режиссер – Мали Эргин

В главных ролях: Огузхан Коч, Айча Айшин Туран, Ибрагим Селим

Рейтинги: IMDb – 7,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Это история о том, как любовь, дружба и радость помогают преодолеть как горькие, так и сладкие реалии жизни.

Читайте по теме:

Режиссёр фильма «Məhsəti» Суад Гара принесла публичные извинения - ФОТО

Режиссер «Титаника» стал долларовым миллиардером

Поделиться:
215

Актуально

Политика

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Общество

Новое назначение в Фонд развития образования

Xроника

Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Общество

Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

Lifestyle

В Баку открылась выставка «Səsin rəngi», посвященная 110-летию Рашида Бейбутова - ФОТО

Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО

В Стамбуле задержаны Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак - ВИДЕО

Ройа Айхан откровенно о детской травме: «Боялась, что нас выселят за неоплату аренды дома…» - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель

Последние новости

В Азербайджане открылся сезон зимнего туризма

Сегодня, 13:15

В Баку открылась выставка «Səsin rəngi», посвященная 110-летию Рашида Бейбутова - ФОТО

Сегодня, 13:10

Эмин Амруллаев: Наши университеты должны подготовить себя к конкуренции

Сегодня, 13:02

Азербайджан и ОАЭ провели межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 12:55

Внук экс-депутата умер в одном из парков Сумгайыта

Сегодня, 12:48

Назначен новый командующий иранскими ВВС

Сегодня, 12:42

Новое назначение в Фонд развития образования

Сегодня, 12:35

Президент: Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на исламской солидарности

Сегодня, 12:28

Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Euronews подготовил специальную программу о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ВИДЕО

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Сегодня, 11:50

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Сегодня, 11:47

Шахраманяна снова вызвали на допрос

Сегодня, 11:42

Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

Сегодня, 11:30

В Гусаре задержан подозреваемый в жестоком убийстве бывшей жены

Сегодня, 11:25

В Агсу мошенник присваивал деньги, злоупотребляя доверием граждан

Сегодня, 11:05

В Баку впервые на этих улицах внедрены «умные» светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 10:58

В Локбатане водитель оказался зажат в салоне автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

В ASCO отреагировали на сообщения о сокращении штата на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат»

Сегодня, 10:42

Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00