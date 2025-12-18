В Агсу мошенник присваивал деньги, злоупотребляя доверием граждан

В Агсу задержан мошенник, промышлявший подделкой документов.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агсуинского района, был задержан 34-летний Кямран Абдуллаев, который, злоупотребляя доверием граждан, присваивал их денежные средства.

Установлено, что задержанный изготавливал поддельные документы и давал гражданам ложные обещания положительно решить их вопросы в различных государственных учреждениях. Подобными мошенническими путями он завладевал чужими деньгами.

Материалы, собранные в отношении К. Абдуллаева, были направлены в суд для рассмотрения.

Решением суда он был арестован в административном порядке сроком на 1 месяц. Лица, пострадавшие от аналогичных деяний данного гражданина, могут обратиться в органы полиции.