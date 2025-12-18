 Шахраманяна снова вызвали на допрос | 1news.az | Новости
Армения

Шахраманяна снова вызвали на допрос

First News Media11:42 - Сегодня
Последнего главаря карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна допрашивают в Следственном комитете Армении.

Как сообщают армянские медиа, об этом журналистам сказал адвокат Роман Ерицян.

По его словам, это очередной допрос, а уголовное дело связано как с 44-дневной войной 2020 года, так и с событиями 2023 года (речь идет об антитеррористической операции Азербайджанской армии в Карабахском регионе АР, в результате которой сепаратистская хунта была вынуждена самораспуститься – 1news.az).

Юрист сообщил, что по данному делу в июне и июле 2025 года Шахраманяна допрашивали уже 12 раз.

Отметим, в начале декабря Самвела Шахраманяна также вызывали в СК, после чего в прессе появились сообщения, что допрос был связан с подаренной ему архиепископом Багратом Галстаняном машиной.

