Шахраманяна снова вызвали на допрос

Последнего главаря карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна допрашивают в Следственном комитете Армении.

Как сообщают армянские медиа, об этом журналистам сказал адвокат Роман Ерицян.

По его словам, это очередной допрос, а уголовное дело связано как с 44-дневной войной 2020 года, так и с событиями 2023 года (речь идет об антитеррористической операции Азербайджанской армии в Карабахском регионе АР, в результате которой сепаратистская хунта была вынуждена самораспуститься – 1news.az).

Юрист сообщил, что по данному делу в июне и июле 2025 года Шахраманяна допрашивали уже 12 раз.

Отметим, в начале декабря Самвела Шахраманяна также вызывали в СК, после чего в прессе появились сообщения, что допрос был связан с подаренной ему архиепископом Багратом Галстаняном машиной.