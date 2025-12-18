В Баку впервые на этих улицах внедрены «умные» светофоры - ВИДЕО

В Баку впервые установлены «умные» (адаптивные) светофоры для обеспечения бесперебойного движения.

Об этом 1news.az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что с этой целью специалисты из двух зарубежных стран совместно запустили пилотный проект. На начальном этапе такие светофоры были введены в эксплуатацию в тестовом режиме в Бинагадинском районе столицы: на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Джафара Хандана и Масуда Давудоглу, перед полной средней школой №115 (пешеходный светофор), а также на пересечении улицы Джафара Хандана с улицами Ахмеда Раджабли, Анара Шукюрова, Ибрагимпаши Дадашова, Шовкет Мамедовой и Алишера Навои.

В чем отличие адаптивных светофоров?

Сообщается, что «умные светофоры» измеряют интенсивность движения с помощью установленных на дорогах сенсоров, камер, а иногда и радаров. Собранные данные передаются в программу центрального управления, которая в режиме реального времени принимает решение об увеличении или сокращении длительности зеленого сигнала в конкретном направлении.

В то время как традиционные светофоры работают по фиксированному графику, адаптивная система постоянно подстраивается под меняющуюся ситуацию. В часы пик, когда транспортный поток резко возрастает, обычные светофоры не учитывают этот прирост, что приводит к образованию длинных очередей. Адаптивная же система автоматически выделяет больше времени на зеленый свет для наиболее загруженного направления. В случае аварии или перекрытия дороги система мгновенно анализирует ситуацию, меняет приоритетность направлений и способствует балансировке нагрузки.

Адаптивные светофоры будут более эффективны для участников дорожного движения. Так, при отсутствии заторов на дорогах будет постоянно гореть зеленый свет, что предотвратит потерю времени. Согласно зарубежному опыту, внедрение адаптивных систем снижает плотность транспортного потока на 15–30%.

Отмечено, что по результатам пилотного проекта планируется установка «умных светофоров» и на других улицах и проспектах города.