В Локбатане водитель оказался зажат в салоне автомобиля - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Локбатан Гарадагского района столицы, в результате которого гражданин оказался заблокированным в транспортном средстве.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия незамедлительно прибыли силы Службы спасения особого риска МЧС, передает 1news.az.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что грузовой автомобиль марки MAN потерял управление и врезался в рекламный щит на обочине дороги. В результате столкновения водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и остался в беспомощном состоянии в деформированном салоне автомобиля.

С помощью специальных средств спасатели извлекли пострадавшего водителя - Самедова Алибабу Сюльхиддин оглы, 1985 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту соответствующими структурами ведется расследование.