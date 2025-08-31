Тысячи французов не смогли снять деньги и заплатить картой из-за сбоя в крупных банках

Во Франции произошел сбой в работе платежных систем крупных банков, обслуживающих около 14 млн жителей страны, пишет Le Parisien.

Как уточняет газета, накануне клиенты Credit mutuel и CIC в период с 17:20 до 19:30 не могли расплатиться за покупки кредитными картами или снять наличные. В первом банке объяснили проблемы «внутренней неисправностью», которую быстро выявили и устранили сотрудники IT-отделов учреждения. Источник рассказал, что сложности возникли после компьютерного обновления.

По данным портала Downdetector, поступило свыше 5 тыс. жалоб от клиентов Credit mutuel и чуть менее 3 тыс. CIC. Некоторым клиентам пришлось оставить в супермаркете продукты, за которые они не смогли расплатиться, у других по пять раз не проходила оплата в ресторане или не получилось заплатить за проезд на платных автострадах, что привело к заторам.

Источник: Gazeta.Ru