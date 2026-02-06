Исламабад поблагодарил Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

Пакистан выразил благодарность Азербайджану за поддержку в связи с взрывом в мечети, повлекшим многочисленные жертвы.

Об этом написал в соцсети Х заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

"Благодарим вас за солидарность с Пакистаном в это трудное время. Наша решимость в борьбе с терроризмом остается непоколебимой",- написал он.

Отметим, что сегодня по меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в мечети в Исламабаде.