Президент Ильхам Алиев поздравил президента Словакии Петера Пеллегрини с национальным праздником.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Конституции.

Дружественные и партнерские отношения, связывающие наши страны и народы, важны для нас. Нынешняя динамика развития азербайджано-словацких связей вызывает удовлетворение. Особо хотел бы отметить успешное сотрудничество в энергетическом секторе, являющемся одним из приоритетных направлений нашего партнерства.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием. Уверен, что, используя в полной мере этот потенциал и имеющиеся возможности, мы совместными усилиями сможем добиться развития наших дружественных отношений и дальнейшего углубления взаимодействия.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания».