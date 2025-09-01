Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый Шавкат Миромонович,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости братской Республики Узбекистан.

Как братская страна, мы испытываем чувство радости оттого, что сегодня являемся свидетелями стремительного и всестороннего развития Вашей страны на основе определенной Вами новой стратегии Узбекистана, ее прогресса во всех сферах, роста экономической мощи, укрепления авторитета и позиций на мировой арене. Все достижения Узбекистана – результат Вашей многогранной деятельности, дальновидной политики, достойного служения Родине и народу.

Азербайджанско-узбекские отношения наглядно отражают в себе добрые традиции братских отношений, сформировавшихся между нашими народами, разделяющими общие историю, язык, культуру.

В нынешнем динамичном развитии наших межгосударственных отношений по восходящей линии важную роль играют взаимные визиты и встречи на высшем уровне. Ваш государственный визит в Азербайджан в июле еще раз подтвердил союзнический характер двусторонних отношений. Уверен, что достигнутые нами важные договоренности по будущим направлениям деятельности азербайджано-узбекских связей, ряд подписанных документов в различных областях, в частности, по диверсификации экономического партнерства, будут способствовать расширению сферы охвата нашего сотрудничества, дальнейшему укреплению и углублению союзнических отношений.

Мы полны решимости совместными усилиями и дальше расширять наше сотрудничество с братским Узбекистаном, которое день ото дня наполняется новым содержанием, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах. Благоприятную почву для этого создает существующий высокий уровень взаимопонимания, веры и доверия.

Уверен, что азербайджано-узбекское братство и впредь будет играть важную роль в реализации всех совместных инициатив, послужит развитию наших стран, благополучию двух народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович,

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной и ответственной деятельности, братскому народу Узбекистана – постоянного мира, благополучия и процветания».