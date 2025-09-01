 Президент Грузии посетовал на отсутствие должного внимания к стране со стороны Трампа | 1news.az | Новости
В мире

Президент Грузии посетовал на отсутствие должного внимания к стране со стороны Трампа

First News Media11:57 - Сегодня
Перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнёрства между Вашингтоном и Тбилиси «с чистого листа» является одним из важнейших приоритетов внешней политики Грузии.

Об этом говорится в открытом письме, направленном президентом Грузии Михаилом Кавелашвили американскому коллеге Дональду Трампу.

Он напомнил, что стратегическое партнёрство между двумя странами было отменено администрацией Байдена через несколько недель после избрания Трампа президентом США.

«На этом фоне с сожалением следует отметить, что по отношению к Грузии Ваша администрация не проявляет должного внимания, что вызывает недоумение грузинского общества при полном совпадении ценностных ориентиров между нашими правительствами. Те вопросы, на которых сегодня сосредотачивается Ваша администрация, правящая команда Грузии поднимала ещё много лет назад. Однако, несмотря на идентичное мировоззрение, как бы парадоксально это ни звучало, в отношении Грузии, к сожалению, продолжает активно действовать т.н. Deep State («глубинное государство»), который через USAID, NED и другие подобные организации вновь пытается внести дестабилизацию и нарушить мир в нашей стране, используя традиционные грубые методы», - говорится в письме.

Кавелашвили подметил, что за несколько месяцев своего президентства Трамп установил тесные отношения со всеми соседними странами Грузии – «успешно содействовали подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, активно сотрудничаете с властями Турции, восстановили партнёрство даже с Владимиром Путиным. Однако на этом фоне Ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже отметил, вызывает недоумение грузинского общества».

«Говорят, что за последние месяцы Вы изменили половину мира. Однако естественно, что все события рассматриваются с разных точек зрения, и принимая во внимание тот факт, что Ваша администрация не проявляет логического внимания к нашей стране, грузинский народ начинает сомневаться и задаваться вопросами о том, насколько свободны и искренни действия Вашей администрации в деле укрепления мира в регионе. Грузинское общество обеспокоено доминированием в Грузии ориентированного на войну и беспорядки Deep State, за которым, к сожалению, Ваша администрация пассивно наблюдает.

Я сохраняю надежду, что отношение Вашей администрации к Грузии изменится. Важно, чтобы в восприятии грузинского народа Соединённые Штаты ассоциировались не с Deep State, а с сильным президентом Америки, не с постоянными попытками нарушения мира и дестабилизации, а с миром и стабильностью, не с гендерной и ЛГБТ-пропагандой, а с уважением к традиционным ценностям», - говорится в письме.

Со своей стороны Кавелашвили выразил готовность содействовать восстановлению стратегического партнёрства между Грузией и США «с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты».

«Необходимым условием достижения этой цели является установление справедливого и внимательного отношения Вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу», - заключил президент Грузии.

Источник: 1tv.ge

Фархад Мамедов: Фашистский режим Моди желает продолжения конфликтов

Сегодня, 15:13

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Сегодня, 15:10

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47
