Раскрыта преступная группа, легализовавшая свыше 81,5 млн манатов и похитившая более 8 млн НДС

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана выявило и пресекло деятельность организованной группы, причастной к легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также к хищению крупного объема налога на добавленную стоимость (НДС).

По сообщению Генпрокуратуры, следствием установлено, что организованная группа, включавшая многочисленных участников, имевшая четкое «распределение ролей» и управлявшаяся из единого центра, регистрировала на имя социально уязвимых граждан и лиц с ограниченными правовыми знаниями сотни юридических и физических лиц без их реального участия в предпринимательской деятельности. Так, путем обмана на имена более 300 человек указанной категории было зарегистрировано как минимум 777 юридических и не менее 103 физических лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Через созданные фиктивные структуры осуществлялись безтоварные финансовые операции и фальшивая предпринимательская деятельность, незаконные доходы легализовывались через подставные компании.

В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в более чем 81,5 млн манатов, а также незаконно присвоено более 8 млн манатов, причитавшихся госбюджету в виде НДС. Впоследствии осуществлялась легализация этих средств путем различных финансовых операций и сделок с целью сокрытия их истинного происхождения и принадлежности.

К уголовной ответственности привлечены 30 человек, включая руководителей преступной схемы, которым предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 10 из них судом избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении остальных - применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Часть подозреваемых объявлена в розыск.

В настоящее время досудебное следствие продолжается.

Прокуратура еще раз рекомендует гражданам не принимать участия в подобных незаконных действиях, не соглашаться на регистрацию юридических или физических лиц на свое имя и не выдавать доверенности в обмен на любое материальное вознаграждение или обещание. Налоговые обязательства, задолженности и юридическая ответственность за деятельность зарегистрированных на их имя компаний или субъектов предпринимательства полностью ложатся на самих граждан. В случае подобных ситуаций граждане могут столкнуться с ограничением права выезда из страны, привлечением к налоговой и судебной ответственности, а также признанием их участниками или обвиняемыми по уголовным делам. Гражданам настоятельно рекомендуется не передавать свои личные данные, мобильные номера «ASAN imza» и печати третьим лицам и при обнаружении подозрительных ситуаций незамедлительно информировать правоохранительные органы.