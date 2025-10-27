Азербайджанская делегация не примет участие в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участие в 12-й пленарной сессии Ассамблеи Евронест, которая пройдет 28–30 октября в Ереване.

Об этом AПA сообщил руководитель азербайджанской делегации в Евронесте Таир Миркишили.

По его словам, документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА Евронест, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана:

«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе. Милли Меджлис неоднократно выражал протест в связи с этим. Неконструктивное заявление Европейского парламента после мирной встречи в Вашингтоне в августе этого года между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, которая была позитивно встречена во всем мире, в очередной раз подорвало веру азербайджанской делегации в пользе сотрудничества с этой организацией в рамках ПА Евронест. По этим причинам мы не будем участвовать в пленарной сессии в Ереване. Мы также довели наши возражения до руководства организации. Отмечу, это решение не связано с тем, что мероприятие проводится в Армении. Сегодня мир между Азербайджаном и Арменией уже обеспечен, предпринимаются практические шаги по нормализации отношений».