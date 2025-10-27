 Азербайджанская делегация не примет участие в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджанская делегация не примет участие в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

First News Media13:25 - Сегодня
Азербайджанская делегация не примет участие в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участие в 12-й пленарной сессии Ассамблеи Евронест, которая пройдет 28–30 октября в Ереване.

Об этом AПA сообщил руководитель азербайджанской делегации в Евронесте Таир Миркишили.

По его словам, документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ПА Евронест, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана:

«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе. Милли Меджлис неоднократно выражал протест в связи с этим. Неконструктивное заявление Европейского парламента после мирной встречи в Вашингтоне в августе этого года между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, которая была позитивно встречена во всем мире, в очередной раз подорвало веру азербайджанской делегации в пользе сотрудничества с этой организацией в рамках ПА Евронест. По этим причинам мы не будем участвовать в пленарной сессии в Ереване. Мы также довели наши возражения до руководства организации. Отмечу, это решение не связано с тем, что мероприятие проводится в Армении. Сегодня мир между Азербайджаном и Арменией уже обеспечен, предпринимаются практические шаги по нормализации отношений».

Поделиться:
346

Актуально

Общество

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Политика

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Политика

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Общество

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Политика

В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Рамиз Мехтиев дал указания адвокатам

Пашинян: Армения готова обеспечить транзит грузов через Турцию в Азербайджан и наоборот

Пашинян выразил признательность Ильхаму Алиеву за снятие ограничения на транзит грузов в Армению

Скоро через территорию Азербайджана в Армению поступит первая партия казахстанской пшеницы

Последние новости

Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Юбилейный Baku Jazz Festival начался! - ФОТО

Сегодня, 16:10

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Сегодня, 16:00

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Сегодня, 15:50

В Лачине пройдет очередная ярмарка труда

Сегодня, 15:43

В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Сегодня, 15:40

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Сегодня, 15:35

В Азербайджане требуют ужесточить наказание врача, арестованного из-из смерти пациентки

Сегодня, 15:32

В Физулинском районе будет реставрирован каравансарай «Гаргабазар»

Сегодня, 15:25

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

Ramada Plaza Gence - «Хамсе Гянджи»: вдохновение, отражённое в гостеприимстве Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:05

Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США

Сегодня, 15:00

Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Сегодня, 14:48

В отношении телеканала MTV составлен и направлен в суд протокол

Сегодня, 14:43

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Сегодня, 14:25

Мирзоян заявил о планах обсудить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сегодня, 14:18

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Сегодня, 14:08

Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Сегодня, 14:02

Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

Сегодня, 13:48

SOCAR представила основные итоги третьего квартала

Сегодня, 13:42
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10