Трамп прибыл на встречу с императором Японии

First News Media14:02 - Сегодня
Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Президент США Дональд Трамп пересел из вертолета Marine One, на котором он прибыл из аэропорта Ханэда на американскую базу в центре Токио в районе Роппонги, в автомобиль, чтобы направиться на аудиенцию у императора Японии Нарухито.

Трансляцию ведет телеканал NHK.

Трамп в мае 2019 года стал первым иностранным гостем, удостоившимся аудиенции у императора Нарухито после его интронизации.

Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20.

Нынешний визит - первый на втором президентском сроке.

Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник. Затем после совместного ужина, как ранее сообщали СМИ, Трамп и Такаити направятся на авиабазу ВМС США в Йокосуке, где осмотрят размещенный там атомный авианосец George Washington.

Как сообщало ранее агентство Киодо, американская сторона предложила японскому правительству совершить перелет из Токио до базы ВМС США вместе на борту американского правительственного вертолета Marine One.

Агентство называло это чрезвычайно редким жестом, который в дипломатии рассматривается как символ особого доверия и прочности двустороннего союза.

Во вторник состоится и его прием и ужин с представителями бизнеса. В среду утром Трамп уедет из Японии в Южную Корею.

Источник: РИА Новости

Последние новости

Опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию - ФОТОФАКТ

Сегодня, 16:22

Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Юбилейный Baku Jazz Festival начался! - ФОТО

Сегодня, 16:10

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Сегодня, 16:00

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Сегодня, 15:50

В Лачине пройдет очередная ярмарка труда

Сегодня, 15:43

В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Сегодня, 15:40

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Сегодня, 15:35

В Азербайджане требуют ужесточить наказание врача, арестованного из-из смерти пациентки

Сегодня, 15:32

В Физулинском районе будет реставрирован каравансарай «Гаргабазар»

Сегодня, 15:25

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

Ramada Plaza Gence - «Хамсе Гянджи»: вдохновение, отражённое в гостеприимстве Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:05

Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США

Сегодня, 15:00

Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Сегодня, 14:48

В отношении телеканала MTV составлен и направлен в суд протокол

Сегодня, 14:43

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Сегодня, 14:25

Мирзоян заявил о планах обсудить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сегодня, 14:18

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Сегодня, 14:08

Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Сегодня, 14:02

Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

Сегодня, 13:48
