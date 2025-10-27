Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Президент США Дональд Трамп пересел из вертолета Marine One, на котором он прибыл из аэропорта Ханэда на американскую базу в центре Токио в районе Роппонги, в автомобиль, чтобы направиться на аудиенцию у императора Японии Нарухито.

Трансляцию ведет телеканал NHK.

Трамп в мае 2019 года стал первым иностранным гостем, удостоившимся аудиенции у императора Нарухито после его интронизации.

Последний раз Трамп в качестве президента был в Японии в 2019 году на саммите G20.

Нынешний визит - первый на втором президентском сроке.

Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник. Затем после совместного ужина, как ранее сообщали СМИ, Трамп и Такаити направятся на авиабазу ВМС США в Йокосуке, где осмотрят размещенный там атомный авианосец George Washington.

Как сообщало ранее агентство Киодо, американская сторона предложила японскому правительству совершить перелет из Токио до базы ВМС США вместе на борту американского правительственного вертолета Marine One.

Агентство называло это чрезвычайно редким жестом, который в дипломатии рассматривается как символ особого доверия и прочности двустороннего союза.

Во вторник состоится и его прием и ужин с представителями бизнеса. В среду утром Трамп уедет из Японии в Южную Корею.

Источник: РИА Новости