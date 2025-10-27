SOCAR представила основные итоги третьего квартала

В третьем квартале текущего года SOCAR добыто 1,8 млн тонн нефти и 1,94 млрд кубометров газа.

Об этом говорится в сообщении компании.

Добыча газа по стране в целом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 7,4% и составила 13 млрд кубометров. Также в целом в Азербайджане в третьем квартале добыто 7 млн тонн нефти.

За отчетный период объем экспорта нефти со стороны SOCAR составил 4,1 млн тонн. В эти объемы входят как нефть, добытая самой компанией, так и прибыльные доли, принадлежащие азербайджанской стороне от нефти, добытой действующими в стране международными консорциумами.

Общий экспорт природного газа составил 6,3 млрд кубометров, а внутреннее потребление — 2,4 млрд кубометров. В экспорте природного газа зафиксирован рост на 8,7%.

В третьем квартале SOCAR переработала 1,7 млн тонн нефти и 760 млн кубометров газа. Предприятия SOCAR в Азербайджане экспортировали на внешние рынки 639,2 тыс тонн нефтяных, нефтехимических и газохимических продуктов. Экспорт этой продукции увеличился на 2,7%.