 SOCAR представила основные итоги третьего квартала | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

SOCAR представила основные итоги третьего квартала

First News Media13:42 - Сегодня
SOCAR представила основные итоги третьего квартала

В третьем квартале текущего года SOCAR добыто 1,8 млн тонн нефти и 1,94 млрд кубометров газа.

Об этом говорится в сообщении компании.

Добыча газа по стране в целом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 7,4% и составила 13 млрд кубометров. Также в целом в Азербайджане в третьем квартале добыто 7 млн тонн нефти.

За отчетный период объем экспорта нефти со стороны SOCAR составил 4,1 млн тонн. В эти объемы входят как нефть, добытая самой компанией, так и прибыльные доли, принадлежащие азербайджанской стороне от нефти, добытой действующими в стране международными консорциумами.

Общий экспорт природного газа составил 6,3 млрд кубометров, а внутреннее потребление — 2,4 млрд кубометров. В экспорте природного газа зафиксирован рост на 8,7%.

В третьем квартале SOCAR переработала 1,7 млн тонн нефти и 760 млн кубометров газа. Предприятия SOCAR в Азербайджане экспортировали на внешние рынки 639,2 тыс тонн нефтяных, нефтехимических и газохимических продуктов. Экспорт этой продукции увеличился на 2,7%.

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Политика

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Политика

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Общество

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Экономика

SOCAR представила основные итоги третьего квартала

Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Азербайджанская киберполиция выявила масштабную схему торговли банковскими картами

Цена азербайджанской нефти приближается к 68 долларам

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

ЦБА сохранил учетную ставку без изменений

ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2025–2026 гг.

SOCAR представила основные итоги третьего квартала

Азербайджанская киберполиция выявила масштабную схему торговли банковскими картами

Последние новости

Эльман Насиров признал Лалезар своей дочерью: Выплачивал алименты в размере 850 манатов ежемесячно - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Юбилейный Baku Jazz Festival начался! - ФОТО

Сегодня, 16:10

Ожидаются ливни, град, по некоторым рекам пройдут сели

Сегодня, 16:00

Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Сегодня, 15:50

В Лачине пройдет очередная ярмарка труда

Сегодня, 15:43

В Баку состоится заседание азербайджано-белорусской межправкомиссии

Сегодня, 15:40

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Сегодня, 15:35

В Азербайджане требуют ужесточить наказание врача, арестованного из-из смерти пациентки

Сегодня, 15:32

В Физулинском районе будет реставрирован каравансарай «Гаргабазар»

Сегодня, 15:25

Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

Ramada Plaza Gence - «Хамсе Гянджи»: вдохновение, отражённое в гостеприимстве Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:05

Путин подписал закон о денонсации соглашения РФ и США

Сегодня, 15:00

Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Сегодня, 14:48

В отношении телеканала MTV составлен и направлен в суд протокол

Сегодня, 14:43

Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла

Сегодня, 14:25

Мирзоян заявил о планах обсудить сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сегодня, 14:18

Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Сегодня, 14:08

Трамп прибыл на встречу с императором Японии

Сегодня, 14:02

Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

Сегодня, 13:48

SOCAR представила основные итоги третьего квартала

Сегодня, 13:42
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10