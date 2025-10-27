 Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году | 1news.az | Новости
Еврокомиссар: При «Грузинской мечте» Грузия не войдет в ЕС даже в 2030 году

First News Media13:48 - Сегодня
Грузия не станет членом ЕС даже в 2030 году при политике «Грузинской мечты»

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью грузинскому изданию «Пирвели», передает «Грузия онлайн».

По ее словам, «Грузинская мечта» ведет пропаганду против вступления Грузии в Евросоюз.

«Арест журналистов, политических оппонентов и представителей гражданского общества не соответствует нашим ожиданиям от страны-кандидата [на вступление в Евросоюз]. Именно поэтому я призываю власти Грузии прекратить предпринимать антидемократические шаги, которые еще больше отдаляют Грузию от Европейского Союза.

Мы знаем, что грузинские власти заявляют, что Грузия станет членом Европейского Союза к 2030 году, но это будет невозможно, если страна продолжит идти по такому пути — политика «Грузинской мечты» не сработает», - заявила она.

По ее словам, ЕС разрабатывает новый механизм приостановки безвизового режима, который будет утвержден в ноябре, после чего будет рассматривать самые разные опции и возможности [касательно безвиза с Грузией]. «Грузинской мечте» нужно просто прислушаться и присмотреться к тому, что мы делаем в Европе, добавила она.

«Должна еще раз повторить: Грузия — страна-кандидат. Получение страной этого статуса налагает на нее ответственность и обязательства, и если страна их не выполняет, мы не можем говорить о том, что Грузия идет по европейскому пути.

Мне все равно, что [грузинские власти] распространяют ложь обо мне. Но то, что они сажают в тюрьмы [невинных] людей, действительно больно. Я политик и знаю, что подобные вещи неизбежны в моей профессии, поэтому мне все равно, что они говорят обо мне лично. Но когда они распространяют ложь о Европейском Союзе, когда они заявляют, что сами приведут страну в Европейский Союз, это меня действительно беспокоит.

В долгосрочной перспективе мы всегда будем готовы разговаривать с людьми, которые защищают европейские ценности, защищают демократию, защищают свободные и независимые медиа. Мы всегда будем разговаривать с теми, кто прислушивается к своему народу», хаключила еврокомиссар.

20 октября 2025 года верховный представитель ЕС Кая Каллас после заседания Совета министров иностранных дел заявила, что ситуация в Грузии с точки зрения верховенства права и защиты прав человека ухудшилась.

По ее словам, разрабатываемый упрощенный механизм отмены визовой либерализации позволит отменить «безвизовый режим с ЕС для определенных групп». Калас также добавила, что личные нападки на послов стран-членов ЕС недопустимы.

