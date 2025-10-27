ИИ-министр Албании «беременна» 83 детьми

Премьер-министр Албании Эди Рама сделал необычное заявление: первая в мире «ИИ-министр» страны Диэлла «беременна» 83 «детьми».

Так он метафорически описал расширение проекта по внедрению цифровых помощников для работы в парламенте.

Выступая 26 октября на берлинской конференции Global Dialogue (BGD), Рама подчеркнул, что запуск Диэллы был смелым шагом, «который оправдал себя». По его словам, теперь у виртуального министра появятся десятки «наследников» - интеллектуальных систем, предназначенных для поддержки депутатов: они будут отслеживать ход заседаний, фиксировать ключевые решения и оперативно информировать парламентариев о пропущенных обсуждениях.

Ранее Албания уже вошла в историю как первая страна, решившая назначить искусственный интеллект на министерский пост. Диэлла должна курировать сферу государственных закупок, где правительство стремится выстроить «на 100% неподкупную систему». Модель уже интегрирована в платформу e-Albania, обеспечивающую граждан доступом к большинству госуслуг.

Источник: TACC

Джамиля Суджадинова