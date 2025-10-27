Число арестованных по делу о беспорядках в Гюмри выросло

Число арестованных по делу о массовых беспорядках в Гюмри увеличилось, сообщили Sputnik Армения в Следственном комитете Армении.

Ранее сообщалось о массовых задержаниях после акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна и возбуждении уголовного дела по факту участия в массовых беспорядках.

"Так 24 человека арестованы, еще 15 участников помещены под домашний арест, а один человек находится под административным надзором", - уточнили в СК.

Двое из арестованных - несовершеннолетние, один из них помещен под домашний арест. Уголовное преследование инициировано в общей сложности в отношении 41 гражданина.

Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в результате многочасового противостояния полиции и собравшихся перманентно возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же вывели через служебный вход и увезли, а 21 октября арестовали на два месяца.

Возбуждено еще одно дело о "массовых беспорядках", после стычек у мэрии Гюмри. 33 человека задержаны по этому делу.