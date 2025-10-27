Глава МИД РА: У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами

Наши планы на 2026 год и проделанная работа не ограничиваются нормализацией отношений с Азербайджаном или институционализацией установленного мира, они шире.

Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Республики Армения на 2026 год» в Национальном Собрании сегодня, 27 октября.

«У нас очень интенсивный диалог с нашими турецкими партнерами, начиная с самого высокого уровня: премьер-министра Пашиняна и президента Эрдогана, наших постоянных представителей, министров иностранных дел, команд МИД и других ведомств. Я оцениваю это очень позитивно и должен выразить оптимизм в отношении этого диалога. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы добьёмся весьма ощутимых результатов, достижений и договорённостей на этом направлении», — заявил Мирзоян.

Источник: news.am