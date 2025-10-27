Мирзоян назвал гарантию соблюдения договоренностей с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на вопрос о том, что гарантирует соблюдение договоренностей о мире и открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Он счел несостоятельной идею о том, что лучшей гарантией является участие третьей стороны, в частности супердержавы.

"Такие гарантии не действуют, мы узнали об этом и из нашего опыта", - сказал Мирзоян.

По его словам, все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными.

Он также прокомментировал заявления о том, что в результате заключения мирного договора Азербайджан получит все, а Армения - ничего.

"То, что мы получили, выгодно нам. То, что получил Азербайджан, очень важно для них. В этом случае обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы соблюдать договоренности. Дополнительной ценностью может считаться участие президента США Дональда Трампа", - сказал Мирзоян.

Источник: "Новости Армения"