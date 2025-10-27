Завтра в Баку ожидается до 27 градусов тепла
28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 22-27, в горах ночью - 4-9, днем - 13-18° тепла.
