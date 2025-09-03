В ЕС считают встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас считает, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР стали «прямым вызовом» миропорядку, основанному на правилах.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

«<...> председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине - это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», - заявила она.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), двусторонние и многосторонние встречи в Пекине она назвала работой «авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка».

Каллас также объявила, что Европа «должна противостоять этой новой реальности».

Источник: ТАСС