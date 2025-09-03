Назван главный претендент на победу в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА
Известный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Первое место в этом списке занял «ПСЖ», являющийся действующим победителем турнира. На второй строчке расположилась «Барселона», дошедшая до полуфинала минувшего розыгрыша. Замкнул тройку лидеров «Ливерпуль», покинувший соревнование на стадии 1/8 финала в минувшем сезоне.
Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/2026:
- «ПСЖ»;
- «Барселона»;
- «Ливерпуль»;
- «Реал» Мадрид;
- «Челси»;
- «Бавария»;
- «Арсенал»;
- «Манчестер Сити»;
- «Наполи»;
- «Интер».
