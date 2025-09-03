 Новый этап в развитии экосистемы Bir: Umico Bonus стал Bir Bonus | 1news.az | Новости
Новый этап в развитии экосистемы Bir: Umico Bonus стал Bir Bonus

First News Media10:23 - Сегодня
Новый этап в развитии экосистемы Bir: Umico Bonus стал Bir Bonus

1 сентября 2025 года первая в Кавказском регионе полностью интегрированная цифровая экосистема Bir представила общественности новую программу лояльности.

Знакомый нам в течение многих лет Umico Bonus продолжит путь под новым названием Bir Bonus, с большими обновлениями и еще более мощным потенциалом.

Мероприятие началось с выступления генерального директора Департамента по управлению программой лояльности экосистемы Bir Фарида Исламова. Он отметил: «Это не просто смена названия. Это объединение силы брендов экосистемы и тысяч наших партнеров под единым зонтом. Bir Bonus является ценным элементом, который соединяет все бренды экосистемы и наших многочисленных партнеров. Для клиентов это уникальный опыт: они смогут с легкостью зарабатывать бонусы при ежедневных операциях и использовать их как в наших брендах, так и у партнеров».

Директор Департамента партнерской сети экосистемы Махмуд Махмудов подчеркнул, что новая система предоставляет более гибкие возможности как для клиентов, так и для партнеров. «В течение нескольких лет мы создавали ценность для наших клиентов с помощью системы кешбэка, но мы видим, что одного лишь кешбэк-моделя недостаточно, чтобы полностью соответствовать ожиданиям клиентов. Поэтому мы переходим к бонусной системе, которая обладает более широкими возможностями, обеспечивает индивидуальный подход и гибкость. Эта система предоставит миллионам пользователей возможность персонального выбора и сделает их опыт покупок более увлекательным. С другой стороны, наши партнеры смогут создавать различные кампании с учетом своей клиентской базы, а также глубже и удобнее отслеживать поведение клиентов».

Следует отметить, что Bir Bonus – это единая программа лояльности, которая позволяет пользователям зарабатывать бонусы и легко тратить их не только в таких брендах экосистемы, как Birbank, m10, Birmarket, но и у тысяч партнеров. Бонусы можно использовать в самых разных направлениях: от покупки билета BakıKart до заказа на Trendyol, от пополнения мобильного баланса до покупок в Birmarket. Новая программа лояльности Bir Bonus и в дальнейшем будет предлагать инновационные решения и новые возможности как для клиентов, так и для партнеров.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

На правах рекламы

