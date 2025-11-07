В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

Как сообщает Trend, одним из вопросов повестки дня заседания станет обсуждение проекта закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год прогнозируются в размере 38 млн 609 тыс. манатов, а расходы – 41 млн 703 тысяч 600 манатов (в том числе централизованные доходы – 37 млн 850 тысяч 712 манатов, местные доходы – 758 тысяч 288 манатов, централизованные расходы – 40 млн 944 тысяч 465 манатов, местные расходы – 759 тысяч 135 манатов). Доходы городов и районов Азербайджанской Республики прогнозируются в размере 16 млрд 910 млн манатов, в том числе сумма, относящаяся к целевым бюджетным фондам, определяемым соответствующим органом исполнительной власти, – 334 млн 400 тысяч манатов, местные расходы – 759 млн 135 тысяч манатов, нижний предел части доходов, превышающей местные расходы и относимой к централизованным доходам, – 15 млрд 817 млн 312 тысяч манатов, а верхний предел средств, предусмотренных для выделения из централизованных расходов на регулирование местных доходов и расходов, – 847 тысяч манатов.